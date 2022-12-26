Интересное 26 декабря 2022, 11:02 Астролог Бондарева сообщила, что можно смело подавать на новогодний стол блюда из кролика

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Астролог Ирина Бондарева в разговоре с изданием «Москва 24» посоветовала не бояться предубеждений и смело подавать на новогодний стол блюда из кролика.

Как заметила специалист, праздничная ночь с 31 декабря на 1 января с Кроликом никак связана. По восточному календарю символ года вступит в права лишь 21 января.

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«А уже с 21 января и весь 2023 год есть это мясо будет нельзя, чтобы не обидеть его покровителя», — добавила Бондарева.

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