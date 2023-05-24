Интересное 24 мая 2023, 10:11 Астролог Белоусова рассказала, на что ориентироваться во время поиска своего призвания Астролог Белоусова: ответ можно найти при помощи проверенных временем методов астрологии

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Астролог, практик-эзотерик, наставник и куратор программ развития личности Людмила Белоусова в разговоре с РИА ФАН рассказала, как определиться с выбором профессии и где искать свое призвание.

По ее словам, можно обратиться к астрологии и даже к психологии.

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«Ответ на этот вопрос можно найти при помощи проверенных временем методов астрологии, матери многих наук, включая упомянутую выше психологию. На первый взгляд, даже один из базовых приемов психологии — работа с архетипами, которые являются важнейшей частью языка астрологии», — добавила эксперт.

Белоусова отметила, что карта рождения каждого человека — это уникальный программный код, описывающий внутренние сценарии мышления и архитектуру внешних событий. Если человек выбирает профессию, которая не соответствует его внутреннему темпераменту, значит он ступает на путь мучений.