Интересное 08 февраля 2023, 11:05 Астролог Ануфриева посоветовала выбирать домашнее животное с помощью индивидуального гороскопа Астролог Ануфриева: все можно прочесть в натальной карте freepik

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Астролог Антонина Ануфриева в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что подбирать домашнее животное следует тогда, когда будет составлена натальная карта.

В зависимости от того, какой знак планеты стоит в шестом доме в натальной карте, можно понимать, какие животные соответствуют темпераменту человека.

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«Ко мне обращалась девушка, у нее в натальной карте было указание не заводить кошек. Даже организм предупреждал об этом — у нее была аллергия. Но потом она все же завела себе кошку гипоаллергенной породы. Животное бесконечно ее царапало», — вспоминает специалист.

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По ее словам, одни люди без проблем могут держать в доме тарантулов, а другие могут повредиться от попугая или рыбок.

Индивидуальный гороскоп расскажет, какое животное поможет снять стресс и добавить активности в повседневной жизни. По натальной карте также можно определить, в какой период лучше брать животное в дом.