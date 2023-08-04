Интересное 04 августа 2023, 11:25 Астролог Андреев: в августе лучше всего заняться лепкой и рисованием

Читать 360tv в

В августе россиян ожидают два полнолуния и ретроградный Меркурий, которые могут стать причинами жизненных трудностей. О том, как справиться с непростым периодом, рассказал астролог Павел Андреев, сообщило Utro.ru.

По словам эксперта, в августе россиянам лучше всего заняться творчеством, например, рисованием и лепкой. Также в этом месяце следует уделить время садоводству и уходу за любимым питомцем.

Реклама

Кроме того, астролог порекомендовал заняться благотворительной работой в детских домах и хосписах.