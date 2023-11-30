30 ноября 2023, 16:43
Астролог Агаджанова призвала отказаться от стрижки 5 и 30 декабря
В декабре есть два дня, в которые не рекомендуется стричься и проводить любые косметические процедуры. Об этом Пятому каналу рассказала ведический астролог Надежда Агаджанова.
По ее словам, поход к парикмахеру 5 и 30 декабря может обернуться неудачами, проблемами и даже болезнью. Все остальные дни подходят и для стрижки, и для окрашивания, и для других процедур.
А чтобы привлечь в свою жизнь деньги или ускорить исполнение мечты, нужно постричься 21 или 22 декабря, добавило Utro.ru.
Красота
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