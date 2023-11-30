Интересное 30 ноября 2023, 16:43 Астролог Агаджанова призвала отказаться от стрижки 5 и 30 декабря

Читать 360tv в

В декабре есть два дня, в которые не рекомендуется стричься и проводить любые косметические процедуры. Об этом Пятому каналу рассказала ведический астролог Надежда Агаджанова.

По ее словам, поход к парикмахеру 5 и 30 декабря может обернуться неудачами, проблемами и даже болезнью. Все остальные дни подходят и для стрижки, и для окрашивания, и для других процедур.

А чтобы привлечь в свою жизнь деньги или ускорить исполнение мечты, нужно постричься 21 или 22 декабря, добавило Utro.ru.

Авторы: