Астрофизик предложил создать международный форум по контакту с инопланетянами

В последнее время мировое научное сообщество почти отказалось от дискуссии о внеземных цивилизациях, человечество уже не увлекает эта тема настолько, как в прошлом веке. Однако некоторые ученые продолжают изучать вероятность существования жизни на других планетах. Об одном из таких ученых, астрофизике из Гарварда Ави Лебе рассказала Pravda.Ru.

В 2017 году американский телескоп на гавайском вулкане Халеакала зафиксировал пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект, названный позднее 1I/ʻOumuamua. Объект классифицировали как гиперболический астероид.

Однако Ави Леб заявляет, что для астероида объект двигался слишком быстро и по нетипичной траектории. К тому же он не оставлял за собой следа из пыли и газа. Ученый предположил, что объект был создан представителями внеземной цивилизации.



Несмотря на скептицизм, с которым многие относятся к его теории, Леб утверждает, что существование жизни вне нашей планеты вероятно и эту вероятность необходимо изучать. Однако делать это нужно со всей осторожностью, поскольку неизвестно, будут ли представители этой жизни настроены дружелюбно.

«Сначала нужно изучить поведение инопланетных космических аппаратов, чтобы выяснить, что они ищут. Далее, как они реагируют на нашу активность», — считает ученый.

Говоря о контакте с внеземными цивилизациями, ученый настаивает на том, что попытки этого контакта должны быть упорядоченными и продуманными.

«Самое главное, человечество должно избегать отправлять им противоречивые сведения, потому что это может запутать интерпретацию их ответа. Любое решение о том, как действовать, должно координироваться международной организацией, такой как ООН, и последовательно контролироваться всеми правительствами на Земле. В частности, было бы разумно назначить форум, состоящий из наиболее опытных экспертов», — уверен Леб.

Доверить планирование контакта с инопланетянами ученый предложил мировым экспертам в области физики, информационных технологий и стратегии.