Интересное 23 ноября 2022, 18:41 Артист Александров заявил, что искусство должно находиться в диалоге со зрителем

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Театру «Санктъ-Петербургъ Опера» накануне исполнилось 35 лет. В честь этого основатель и художественный руководитель, народный артист России Юрий Александров дал интервью «Петербургому дневнику» и рассказал о работе культурной организации.

Мужчина рассказал, что всегда мечтал создать независимый театр. Изначально они вместе с командой репетировали спектакли на квартирах, однако в дальнейшем обзавелись собственным помещением. Сейчас в здании театра начали проводить капитальный ремонт. Александров также рассказал, как воспитать талант.

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«Если у человека есть дарование, голос, данный Богом, есть сердце, то ремесло — зона нашей ответственности», — заявил он.

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По словам художественного руководителя, искусство может являться провокационным. Однако оно должно находиться в постоянном диалоге со зрителем.