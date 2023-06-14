Интересное 14 июня 2023, 21:24 Арт-резиденция ремесла «Цех» появится в Тюмени

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Новая современная ремесленная арт-резиденция «Цех» откроется в Тюмени в ближайшее время. Об этом сообщил RT со ссылкой на megatyumen.ru.

Резиденция будет располагаться базе Музейного комплекса имени И.Я. Словцова. Для посетителей подготовили экскурсии и мастер-классы по ткачеству и гончарному делу. Сходить на мероприятия можно будет уже 18 июня.

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Также там представят авторскую выставку скульптур Юрия Ларионова и Станислава Черновасиленко.