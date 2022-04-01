Арт-объект возведут в Туле на месте детской площадки на Казанской набережной

Новый арт-объект откроют в Туле на Казанской набережной. Его возведут вместо старой детской площадки. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу главного управления по Центральному территориальному округу города.

После проверки детскую полосу препятствий «Засечный рубеж» признали небезопасной. По словам специалистов, она не отвечает всем необходимым требованиям безопасности.

В ближайшее время площадку демонтируют.