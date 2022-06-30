Арктике предрекли освобождение ото льда к концу века

Северный Ледовитый океан в концу 21 века может оказаться полностью свободным ото льда. Об этом рассказал РИА «Новости» директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров. Он подчеркнул, что глобальное потепление на планете будет продолжаться, а в Арктике оно окажется в два-три раза интенсивнее.

«Количество льда уже очень сильно уменьшилось за последние 50 лет. Скорость его уменьшения в летний период — в среднем 13,5% за 10 лет… К концу века, может быть, у нас будут полностью безледные сезоны в летний период», — рассказал Макаров.

Он уточнил, что за последний год ученые зафиксировали некоторую стабилизацию. Минимум льда наблюдался в 2007 и 2012 годах.

«По некоторым предположениям, в 2030–2050 годы будет период некой стабилизации температуры и льда в Арктике, поэтому, может быть, потепление будет не столь драматичным», — отметил Макаров.

Ранее обозреватель Лариса Браун в материале для The Times написала, что Россия якобы планирует превратить Арктику в «поле битвы будущего», для этого наращивает в регионе военную и экономическую активность. Автор призвала обратить внимание на активность РФ в северном регионе, где за последнее время появились 50 военных объектов. По мнению Браун, это свидетельствует, что Арктика в ближайшем будущем превратится в место геополитического соперничества.