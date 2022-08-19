«Арктический салон» начался в Петербурге

«Арктический салон» начался в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщил «Мэшсити» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Посетителям салона расскажут о том, какую роль город исполнил в освоении Арктики. Кроме того, жители и гости города смогут узнать о популярных северных направлениях Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия можно будет ознакомиться с информационными буклетами, а также изучить складные карты и путеводители по городу.