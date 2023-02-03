Интересное 03 февраля 2023, 03:35 Арктический культурный форум состоится в ЯНАО

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Арктический культурный форум состоится в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мероприятие пройдет с 13 по 15 февраля. Об этом написал RT со ссылкой на местные СМИ.

ИА «Север-Пресс" уточнил, что участниками мероприятия станут свыше 500 человек. Среди них — сотрудники культурных учреждений ЯНАО, а также жители 16 субъектов страны.

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«Мы углубимся в востребованные направления сферы, определим лучшие практики и механизмы развития культуры Ямала», — рассказал глава Департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

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