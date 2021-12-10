Арктический карбоновый полигон возведут на Ямале к 2022 году

Первый арктический карбоновый полигон возведут на Ямале. Такой информацией поделился заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

«В Лабытнанги есть вышка, на ней будет установлено оборудование. Мы считаем, что это наиболее удачный участок, потому что здесь два урбанизированных города — Салехард и Лабытнанги», — рассказал политик.

Запуск Карбонового полигона «Семь лиственниц» состоится в 2022 году. Располагаться он будет на международной станции «Снежинка».