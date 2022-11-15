Интересное 15 ноября 2022, 05:50 Арктические Дельфийские игры для молодежи пройдут в Сыктывкаре

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Молодежные Арктические Дельфийские игры состоятся в городе Сыктывкар Республики Коми. Мероприятие пройдет в период с 24 по 28 ноября. Об этом сообщили Nation News.

Данное мероприятие состоится в первый раз. Его проведут в Государственном академическом театре драмы им. В. Савина, Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина, республиканской филармонии Коми.

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В соревнованиях примут участие более 600 представителей сферы искусства — дети и молодые люди возрастом от десяти до 25 лет.

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