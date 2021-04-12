Архивное поздравление Гагарина с Днем космонавтики сделали цветным

Нейросеть помогла сделать выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению цветным. Оно было записано в 1962 году. Ко Дню космонавтики его отреставрировал RT.

«Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», — раздается голос Гагарина в почти четырехминутном видеоматериале, который отсканирован с 35-миллимитровой пленки.

Видеоролик был обнаружен в архиве. В нем космонавт Юрий Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. В своем обращении легендарный космонавт заметил, что выход советского корабля «Восток-1» в космос не только открыл веру в освоение новых территорий, но и «стал вестником мира» народов СССР, которые строят коммунизм.