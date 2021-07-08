Археологические раскопки пройдут в Тюмени

В заречном районе Тюмени во время ремонтных работ обнаружили фрагменты старинной мостовой. Теперь там пройдут археологические раскопки, написал «ФедералПресс».

«В квадрате улиц Береговая, Щербакова и Заозерная пройдут археологические раскопки. На данный момент фиксируются остатки деревянной мостовой XVIII–XIX веков и булыжной мостовой XIX — начала XX столетий», — рассказала научный сотрудник Тюменского научного центра РАН Татьяна Рафикова. В месте, где обнаружили старинную кладку, располагалась татарско-бухарская слобода, затем русские кварталы.