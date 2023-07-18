Интересное 18 июля 2023, 15:35 Археологи выяснили, что жители Тобольска в XVIII веке пользовались изысканным фарфором

Читать 360tv в

В результате проведенных раскопок в Тобольске археологи выяснили, что в XVIII веке местные жители здесь ходили в кожаной обуви и пользовались фарфором. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Специалистам удалось раскопать целый квартал и найти многочисленные осколки китайского и германского фарфора. По тем временам, это считалось признаком богатой жизни.

Реклама

Как сообщил научный сотрудник ТКНС УРО РАН Евгений Загвазин, на дне китайского фарфора напечатаны иероглифы, которые говорят о том, кто его изготовил, когда и где. Также были найдены винные бутылки и китайский чай.