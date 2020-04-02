Археологи раскопали святилище шумерского бога войны в Ираке. Ему около 5 тысяч лет

Возраст раскопанной площадки составляет порядка пяти тысяч лет. Она была создана жителями древнего города Гирсу и называлась Уруку, что в буквальном переводе означает «священный город».

Ученые считают, что найденная площадка была предназначена для проведения ритуалов в честь почитаемого грозного месопотамского бога-воина Нингирсу. В шумерской мифологии это был бог войны. Это божество входило в круг богов древнего государства Лагаш.

В Уруку, как полагают археологи, действовала целая культовая зона, посвященная Нингирсу. На площадке проводились жертвоприношения животных и праздники огня, вокруг — ритуальные шествия.

Нашли также больше 300 разбитых церемониальных керамических чаш и разнообразных сосудов. Много костей животных было в ритуальной яме в центре площадки. Вероятно, их приносили в жертву.

Бронзовая статуэтка в форме утки с глазами из ракушек стала одним из самых примечательных найденных предметов. Она, возможно, была посвящена богине воды, повелительнице болот и водяных птиц — Нанше. Был найден также фрагмент вазы с посвященной Нингирсу надписью.

Эта керамика могла использоваться в ходе религиозных праздников. После ритуалов чаши и сосуды сбрасывали в яму.

Восемь заполненных пеплом овальных углублений есть по периметру площадки. Это говорит о том, что там горели костры. Огонь символизировал мощь бога Нингирсу и нужен был для освещения.

Эта культовая зона, по мнению археологов, активно использовалась в течение «раннего династического» периода, между 2950 и 2350 годами до нашей эры.

В городе Гирсу в конце XIX — начале XX веков уже были найдены клинописные таблички, с описанием религиозных праздников и шествий. В них были упоминания о культовой зоне.