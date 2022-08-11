Археологи обнаружили тайники с монетами в Крыму

На территории Фанагории в Крыму во время раскопок нашли несколько тайников с монетами. Найденные сокровища датируются шестым веком нашей эры. Об этом написало изданиеHaaretz.

По словам ученых, существование таких тайников указывает на богатство людей, проживавших в Фанагории. Они предполагают, что монеты были запрятаны во время нашествия врагов на город, сообщило ИА Nation News.

Как рассказал старший научный сотрудник археологической экспедиции Михаил Абрамзон, множество таких тайников было найдено рядом с останками людей.

«Есть много свидетельств того, что жители расставались со своими кубышками из-за поспешного бегства или по случайности. Много таких тайников было найдено рядом с человеческими останками, пронзенными стрелами, или закопанными под обгоревшими строениями», — сказал он.

Крупные археологические расследования на территории Фанагории проводятся с 19-го века.