Археологи обнаружили средневековый паб при раскопках в Британии

Керамические черепки и кости животных помогли археологам обнаружить средневековый постоялый двор с пабом при раскопках в Северной Англии. Об этом написало издание Planet Today.

Как отметила глава участка Эмма Сэмюэл, черепки принадлежат к 13 веку нашей эры.

«Обилие костей овец и крупного рогатого скота не дает усомниться в том, что здесь существовало нечто вроде паба или гостиницы. Возможно, люди приходили сюда, чтобы поесть», — процитировало ИА Nation News слова Сэмюэл.

На месте раскопок также были найдены древние ножи и украшения.