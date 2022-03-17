Археологи обнаружили лук конца 16-го века на Аляске

На территории национального парка и заповедника Лейк-Кларк на юго-западе Аляски был обнаружен деревянный лук в идеальном состоянии. По мнению археологов, находка относится к концу 16-го века. Об этом написало издание Planet Today.

Как сообщили сотрудники Службы национальных парков, археологи Джейсон Роджерс и Рич Вандер Хук, вероятнее всего, лук был изготовлен представителями коренных жителей Америки. Несмотря на то что он находился в воде, его состояние оценивается как хорошее, сообщило ИА Nation News.

Холодная вода обеспечила найденному артефакту низкий уровень окисления орудия, за счет чего древесина не испортилась. Лук длиной 137 сантиметра был изготовлен из ели.