Археологи обнаружили город древней цивилизации в Эфиопии

Майкл Харроуэр, автор статьи, рассказал, что Аксумская империя была одной из важнейших цивилизаций древности, однако большинство людей не слышали о ней. По его словам, это было самое раннее сложное общество, а также крупная цивилизация в Африке.

Раскопки на севере Эфиопии археологи начали в 2009 году. По словам местных жителей, часть остатков древних сооружений нашли здесь под землей еще в 1970-х годах.