25 февраля 2020, 11:14
Археологи обнаружили древний город на юге Турции
Представители Восточного института Чикаго вместе с турецкими и британскими коллегами занимались раскопками в месте под названием Туркмен-Карахоюк на юге Турции. Там они обнаружили затерянный город. Он существовал примерно с 1400 года по 600 год до нашей эры. Об этом написал сайт телеканал «Звезда» со ссылкой на иностранное издание.
Археологи сообщили, что находка, сделанная ими, является «революционной» в своей области. Она указывает на существование ранее неизвестного истории древнего царства.
Изначально специалисты нашли глиняную посуду. Позже местный житель указал им на большой камень с древними надписями. Они были написаны на лувийском языке, широко распространенном в бронзовом и железном веках.
«Внутри кургана мы собираемся найти дворцы, памятники, жилые дома. Стела стала изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало», — сообщил один из профессоров института.