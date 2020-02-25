Археологи обнаружили древний город на юге Турции

Археологи сообщили, что находка, сделанная ими, является «революционной» в своей области. Она указывает на существование ранее неизвестного истории древнего царства.

Изначально специалисты нашли глиняную посуду. Позже местный житель указал им на большой камень с древними надписями. Они были написаны на лувийском языке, широко распространенном в бронзовом и железном веках.

«Внутри кургана мы собираемся найти дворцы, памятники, жилые дома. Стела стала изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало», — сообщил один из профессоров института.