Археологи обнаружили артефакты на месте оттаявших ледников в Альпийских горах
Археологам удалось отыскать деревянную фигурку и шнурованные туфли, которые были созданы в третьем тысячелетии до нашей эры. Также они нашли нить из растительных волокон, которой может быть более шести тысяч лет, сообщает Daily Mail.
Ученые даже придумали новый термин для таких исследований — «ледниковая археология». Хотя они понимают, что изменения климата наносят непоправимый вред нашей планете.
Все находки говорят о том, что древние люди поднимались высоко в горы, хотя раньше считалось, что они этого не делали. Скорее всего на высоте многих тысяч метров их привлекали кристаллы и полезные ископаемые.
В России артефакты возрастом несколько тысяч лет обнаружили в коллекции черного копателя. Все предметы древности передадут в музей «Коломенский кремль». Среди найденных артефактов есть кресты, кельты, украшения, монеты и предметы быта.