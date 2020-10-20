Археологи обнаружили артефакты на месте оттаявших ледников в Альпийских горах

Таяние ледников в Альпийский горах привело к обнаружению в этих местах древних артефактов. Природа защитила их от гниения — все предметы дошли до нашего времени в отличном состоянии.

Археологам удалось отыскать деревянную фигурку и шнурованные туфли, которые были созданы в третьем тысячелетии до нашей эры. Также они нашли нить из растительных волокон, которой может быть более шести тысяч лет, сообщает Daily Mail.

Ученые даже придумали новый термин для таких исследований — «ледниковая археология». Хотя они понимают, что изменения климата наносят непоправимый вред нашей планете.

Все находки говорят о том, что древние люди поднимались высоко в горы, хотя раньше считалось, что они этого не делали. Скорее всего на высоте многих тысяч метров их привлекали кристаллы и полезные ископаемые.

В России артефакты возрастом несколько тысяч лет обнаружили в коллекции черного копателя. Все предметы древности передадут в музей «Коломенский кремль». Среди найденных артефактов есть кресты, кельты, украшения, монеты и предметы быта.