Археологи нашли в Северной Африке топоры, которым больше миллиона лет

Во время раскопок на территории Марокко археологи обнаружили топоры, возраст которых оценили в 1,3 миллиона лет. Эта находка меняет представления ученых об ашельской культуре, написал сайт «Мир 24».

В карьере Томас I, в котором ведутся раскопки ее с прошлого века, ученые обнаружили целую древнюю мастерскую по изготовлению каменных топоров.

Основываясь на анализе найденных ранее орудий, ученые полагали, что ашельская культура зародилась в Северной Африке около 700 тысяч лет назад. Однако найденные теперь топоры сдвигают историю заселения Северной Африки еще на 600 тысяч лет назад.

Ашельская культура это культура раннего палеолита. Это были представители вида Homo erectus — непосредственные предки современного человека. Они умели изготавливать примитивные каменные орудия и пользоваться ими, занимались охотой и собирательством, ученые также считают, что представители ашельской культуры уже умели пользоваться огнем.