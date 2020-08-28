28 августа 2020, 18:46
Археологи нашли в Пскове печать феодальной республики XV века
При раскопках в Пскове группа археологов обнаружила печать Псковской феодальной республики XV века. Об этом сообщил «Интерфакс».
Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что печать нашли при раскопках в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. Отмечается, что работы ведутся рядом с улицами Герцена и Набат.
«И там, и там нами изучается хороший средневековый слой, и вот одно из доказательств — печать Псковской феодальной республики XV века», — обратили внимание исследователи.
На одной стороне печати можно увидеть изображение мужчины в короне, а на другой надпись «Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича».