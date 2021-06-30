Археологи нашли в Финляндии древний посох шамана

В ходе раскопок на болотах в Финляндии археологи нашли древний посох в виде змеи. Предполагается, что вещь использовалась в шаманских обрядах, написал сайт «Ямал-Регион» со ссылкой на научный журнал Antiquity, где был опубликован отчет о находке.

Возраст деревянного посоха оценивается в четыре тысячи лет. Посох вырезан в форме змеи — он напоминает ужа или гадюку. Археологи отметили, что работа выполнена весьма искусно. Один из исследователей рассказал, что вид посоха «вызывает дрожь и лишает дара речи».

Исследователи предположили, что этот артефакт использовался в шаманских обрядах. В языческих религиях змея имеет символическое значение. Но также посох может быть и декоративным предметом.

Сейчас ученые продолжают изучать находку, а также место, где она была обнаружена, чтобы точнее определить, кому принадлежал этот предмет и для чего он использовался.