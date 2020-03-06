Археологи нашли старинный сейф в центре Москвы

Артефакт нашли на улице Казакова, когда проводили работы по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги.

Сейф весит около 100 килограммов. У него отсутствует дверца и повреждены стенки и отделения, в котором находился тайник. Археологи полагают, что он «был украден, взломан и сброшен в откос». Из-за веса сейфа эксперты предположили, что его похитила группа людей.

Хранилище было сделано на знаменитом заводе «Меллер», его могли себе позволить только обеспеченные люди.