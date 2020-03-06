06 марта 2020, 12:54
Археологи нашли старинный сейф в центре Москвы
В центре Москвы археологи обнаружили старинный сейф со следами взлома. РИА ФАН сообщил, что находку относят к концу XIX — началу XX века.
Артефакт нашли на улице Казакова, когда проводили работы по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги.
Сейф весит около 100 килограммов. У него отсутствует дверца и повреждены стенки и отделения, в котором находился тайник. Археологи полагают, что он «был украден, взломан и сброшен в откос». Из-за веса сейфа эксперты предположили, что его похитила группа людей.
Хранилище было сделано на знаменитом заводе «Меллер», его могли себе позволить только обеспеченные люди.