Интересное 16 июня 2023, 18:10 Археологи нашли старинный меч рядом с останками людей в Баварии

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В Баварии археологам удалось отыскать бронзовый меч возрастом более 3000 лет. Он находился рядом с останками мужчины, женщины и ребенка, сообщило издание Planet Today.

Меч представляет из себя восьмигранный клинок и восьмиугольную рукоять. Также на нем присутствуют украшения, написал «ПолитЭксперт».

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Ученым пока не удалось выяснить, в каких отношениях состояли между собой найденные люди, и где именно был изготовлен меч.