Археологи нашли «пещерный город» в Севастополе

Сообщается, что на данном участке с IV–III веков до нашей эры проводились захоронения в каменных склепах и могилах с подбоями. Позже за стенами Херсонеса появляется городская свалка. Она перекрыла захоронения примерно семью метрами. Затем там появляется участок с жилыми сооружениями в скальном грунте — «пещерный город».

Большое количество уникальных артефактов были переданы в фонды Херсонесского музея после раскопок. Среди них золотой семисс византийского императора Артавазда 742 года, редкие моливдовулы и бронзовые монеты византийских императоров VIII–IX вв., многочисленные медные литые херсонесские монеты IX–X вв., бронзовые перстни, светильники, терракоты, клейменые амфоры херсонесского, родосского и синопского производства.

Найденные материалы переворачивают историческую топографию изучаемой загородной территории Херсонеса.