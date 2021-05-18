Археологи нашли новые предметы на месте Мамаева побоища

На месте Мамаева побоища группа археологов откопала новые артефакты, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Куликово поле».

Сайт «Мир 24» рассказал, что во время раскопок специалисты исследовали почву на глубине 60-80 сантиметров. Отмечается, что это в два раза превышают глубину, с которой способен работать металлодетектор. По данным издания, археологи нашли часть огнива, два наконечника стрел разной формы, а также детали конской сбруи.