26 июня 2020, 20:00
Археологи нашли монеты времен Золотой Орды в Коммунарке
Ученые обнаружили в московском поселке Коммунарка монеты Золотой орды, отчеканенные в конце XIV — начале XV веков. Об этом сообщило ИА Nation News.
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов предположил, что это арабская валюты — дирхам. Раньше в этой местности жили крестьяне, которые обслуживали представителей Золотой Орды. Находку отдадут в археологический музей в Москве после реставрации.