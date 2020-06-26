Археологи нашли монеты времен Золотой Орды в Коммунарке

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов предположил, что это арабская валюты — дирхам. Раньше в этой местности жили крестьяне, которые обслуживали представителей Золотой Орды. Находку отдадут в археологический музей в Москве после реставрации.