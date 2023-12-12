Интересное 12 декабря 2023, 12:20 Археологи нашли гигантский череп доисторического морского монстра на юге Великобритании

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Археологи наши в южной части Великобритании нашли огромный череп доисторического морского монстра, плиозавра. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на CNN.

Предположительный возраст находки — около 150 миллионов лет. Череп достигает в длину почти двух метров, что позволяет предположить, что тело могло быть — до 15 метров. Весит окаменелость более 500 килограммов.

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