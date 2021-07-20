Археологи нашли древнейший в мире смайлик

Оказалось, что смайлики люди придумали гораздо раньше, чем можно было предполагать. Археологи обнаружили в Турции кувшин с нарисованной улыбкой. Находке больше трех с половиной тысяч лет, рассказало РИА ФАН.

Артефакт был найден во время раскопок возле сирийской границы в 2017 году. Сейчас кувшин отреставрировали и выставили в археологическом музее Газиантепа (Турция). На внешней стороне кувшина черной краской выполнен рисунок, который современный человек назвал бы смайликом: две точки — глаза и дуга — улыбка. Исследователи сообщили, что находке около 3700 лет.

«Этой улыбке 3700 лет. Она датирована 1700 годом до нашей эры и была создана в эпоху среднего бронзового века. Возможно, это единственный образец в мире на данный момент», — рассказал директор музея Озгур Комак.

Он добавил, что кувшин повысил популярность музея: туристы приходят специально, чтобы увидеть древний «смайлик».

По мнению исследователей, улыбка могла быть индивидуальной подписью создателя кувшина.