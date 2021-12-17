Археологи нашли бутылку с письмом 1901 года в Ростове-на-Дону

Археологи производили раскопки в историческом центре Ростова-на-Дону и нашли запечатанную бутылку с письмом. Оно оказалось датированным 1901 годом, написало РИА «Новости».

Управляющий археологическим сообществом «Наследие» Роман Елкин заявил журналистам, что раскопки, во время которых был обнаружен этот сосуд, проводились на территории некрополя Ростовского городища — федерального памятника. Он располагается на углу улиц Седова и Чехова.

Запечатанную бутылку нашли на глубине 30-40 сантиметров. Автором послания оказался мещанин Иван Федорович Смарков, он составил его 11 апреля 1901 года. Также из-под земли достали выпуск газеты «Приазовский край», лист календаря, папиросы табачной фабрики «В. И. Асмолов и Ко» и две монеты Александра I.

Источник фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Елкин отметил, что Смарков обозначил себя как внука старого макагона. При этом записка в итоге использовалась по своему прямому назначению — она была адресована потомкам Смарковым «на память».

Теперь содержимое сосуда передадут в музей Южного федерального университета.