Археологи из Ростова-на-Дону расшифровали записку 19-го века

Ученые из Ростова-на-Дону расшифровали записку XIX века, найденную в доме № 8 на пересечении Кировского проспекта с улицей Максима Горького. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал Rostov.ru.

Вместе с запиской находились старые деньги. Судя по надписи, ими владела зажиточная жительница Ростова-на-Дону Мария Ершова. Неизвестный мужчина одолжил у нее 11 тысяч рублей и был обязан вернуть их по первому требованию в срок до 22.08.19 (речь идет о 1919 годе).

Ученые установили, что во время своей жизни Мария Ершова упаковала записку в ткань и спрятала в подоконнике. После изучения деньги и записку передадут в Музей истории ЮФУ.