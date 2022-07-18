Археологи из Петербурга отправились в экспедицию для изучения подводного города в Крыму

Специалисты центра спасательной археологии ИИМК РАН и Эрмитажа отправились в экспедицию для изучения древнегреческого города Акра в Крыму. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам старшего научного сотрудника центра спасательной археологии ИИМК РАН Виктора Вахонеева, Акра является одним из самых удивительных подводных памятников античной археологии, написал сайт Neva.Today.

Первые работы в подводном городе были проведены археологами 12 лет назад. Сейчас под водой находится 80% городища. Специалисты предполагают, что в самом ближайшем будущем каждый желающий сможет надеть маску, трубку и проплыть над улицами Акры, а на берегу появится экспозиция.