Археолог из США откопал 200-летнюю «ведьмину» бутылку с зубами человека

52-летний Шейн Мирс в свободное от барменской работы время устраивает раскопки. Он нередко обнаруживает пряжки ремней или пули времен Гражданской войны. Последняя находка его крайне удивила.Мужчина опубликовал фото на личной странице в Facebook.

В старой бутылке была какая-то жидкость, а также зубы человека, волосы и жук-рогач. По мнению Мирса, это не простая емкость, а своего рода оберег. Он пояснил, что в 1800-е годы на месте находки стоял дом. В те времена местные жители верили в магию и делали «ведьмины» бутылки, чтобы уберечь себя от сглаза, пишет РИА ФАН.

Изготовить изделие мог любой человек из вещей, которые хранились в жилье. Бутылка закапывалась возле дома либо замуровывалась в стене. Люди считали, что открывать их ни в коем случае нельзя. В противном случае накопленный негатив направлялся на того, кто ее нашел.

Пользователи Сети посоветовали мужчине закопать находку там, где он ее обнаружил.