Интересное 15 сентября 2023, 14:42 «Аргументы и факты»: продавать излишки урожая можно, если площадь участка не превышает 50 соток

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Дачники могут продавать излишки урожая на законных основаниях в том случае, если площадь земельного участка не превышает 50 соток. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Также выставленный на продажу урожай должен быть собран самостоятельно без найма сотрудников. В противном случае подобная торговля будет трактоваться как незаконное предпринимательство.

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Перед продажей дачникам рекомендуется получить справку о размере участка в СНТ или органе местного самоуправления, сообщил сайт «Мир 24».