15 сентября 2023, 14:42
«Аргументы и факты»: продавать излишки урожая можно, если площадь участка не превышает 50 соток
Дачники могут продавать излишки урожая на законных основаниях в том случае, если площадь земельного участка не превышает 50 соток. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Также выставленный на продажу урожай должен быть собран самостоятельно без найма сотрудников. В противном случае подобная торговля будет трактоваться как незаконное предпринимательство.
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Перед продажей дачникам рекомендуется получить справку о размере участка в СНТ или органе местного самоуправления, сообщил сайт «Мир 24».
Сад и огород
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