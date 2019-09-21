Area51storm. Пока ВВС США готовились к штурму «Зоны 51», пользователи Twitter приготовили мемы

Сначала была шутка про штурм «Зоны 51», потом сам штурм, а теперь мемы про него: хэштег #Area51storm занял прочное место в актуальных темах Twitter, набрав свыше 851 тысячи публикаций.

В июне студент из Калифорнии в шутку предложить пойти на штурм «Зоны 51» — в сентябре толпа людей действительно собралась в окрестностях засекреченной американской военной базы. ВВС США готовились к катастрофе, а пользователи Сети приготовили мемы.

Теперь разговоры о штурме базы разгорелись с новой силой. Только теперь они действительно носят шуточный характер.

На самом деле мемы про штурм «Зоны 51» начались еще до запланированной даты мероприятия, ведь оно было у всех на слуху. В интернет-энциклопедии даже появилась страничка о событии, что в свою очередь не могли пропустить бдительные пользователи.

Пользователи следили за развитием событий все лето, а 20 сентября, в день, на который и был назначен шуточный штурм, мир затаил дыхание, ведь людей на юге Невады действительно было много.

Кроме придумывания новых мемов, пользователи нашли и кое-что из старенького. Например, кадр из американского мультсериала «Симпсоны», который частенько обвиняют в «предсказаниях будущего» в сериях.

Судя по тому, что хештег #Area51storm прочно закрепился в актуальных темах Twitter, пользователи и дальше продолжат придумывать забавные шутки про штурм «Зоны 51».