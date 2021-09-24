24 сентября 2021, 15:45
Apple выпустила новый сериал про пришельцев
Сервис Apple TV+ выпустил новый сериал про пришельцев. Фантастический триллер получил название «Вторжение». Об этом рассказал «Ридус».
Действие сериала происходит в США. Планета начинает переживать необъяснимые изменения — во всем мире происходят скачки электроэнергии, климатические аномалии и необъяснимые катастрофы.
Главными героями становятся затравленный подросток, семья с двумя детьми, морской пехотинец местный шериф. Герои будут избирать собственные стратегии общения с инопланетными существами.