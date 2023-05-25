Интересное 25 мая 2023, 17:40 Appetite: просмотр фотографий еды помогает снизить аппетит

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Просмотр изображений с едой способен снизить чувство голода. Об этом написало издание Appetite, ссылаясь на слова ученых из Орхусского университета в Дании.

Специалисты провели исследование, где демонстрировали группе добровольцев картинки оранжевых конфет M&Ms. Одни участники эксперимента видели эти картинки 30 раз, а другие три раза, написал сайт Runews.

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Когда ученые предложили испытуемым порцию конфет, то те люди, которым изображения показывали чаще, выбирали меньшую порцию. Исследователи полагают, что изображения с едой имеют и обратный эффект, когда человек, увидев красивую картинку, начинает хотеть есть еще больше.