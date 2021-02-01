Раненую полицейскую собаку выписали из больницы под аплодисменты коллег. Видео

Полицейский пес Арло был ранен в перестрелке 13 января, когда силовики преследовали вооруженного водителя по шоссе I-5 до Гранд-Маунд. Пули застряли в районе позвоночника и плеча. Собаке были сделаны операции, но, к службе она вернуться больше не сможет.

Офис шерифа американского Терстона опубликовал видео на котором сослуживцы встречают собаку-героя после выписки из ветеринарной клинки. Полицейские встретили ее криками одобрения и аплодисментами. Многие из тех, кому довелось работать с Арло утверждают, что пес отличается храбростью и умом.

Сейчас собака проходит период восстановления в доме шерифа города и его семьи. Там она и останется, поврежденное плечо не позволит Арло вернуться на службу.

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