Антикварный шедевр обнаружили в музее спорта

По данным издания, под толстым слоем краски и изображениями Иосифа Сталина и Владимира Ленина в серебряном кубке были четыре рубина, а в материале навершия — кость мамонта.

«Безусловно, он (кубок — прим. ред.) займет достойное место в нашей богатой коллекции», — отметила директор музея Елена Истягина-Елисеева.