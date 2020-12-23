23 декабря 2020, 13:25
Антикварный шедевр обнаружили в музее спорта
Во время реставрации в Государственном музее спорта обнаружилось, что один из наградных советских кубков некогда был ювелирным предметом царских времен. Об этом сообщил портал News.ru.
По данным издания, под толстым слоем краски и изображениями Иосифа Сталина и Владимира Ленина в серебряном кубке были четыре рубина, а в материале навершия — кость мамонта.
«Безусловно, он (кубок — прим. ред.) займет достойное место в нашей богатой коллекции», — отметила директор музея Елена Истягина-Елисеева.