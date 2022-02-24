Аниматор показал превращение пластилиновой куклы в оборотня. Это завораживает

Аниматоры показали, как создаются мультики с куклами из пластилина. В Сети опубликовали ролик, на котором вина работа мультипликатора с пластилиновой фигуркой иконечный результат.

На видео видно, как аниматор вносит коррективы в фигурку для каждого кадра. Однако конечный результат получается очень плавным, его сложно отличить от графики. Однако из видео понятно, что создание нескольких кадров такого мультика занимает часы кропотливой работы.