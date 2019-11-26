  • Английскую деревню ужаснули ритуальные убийства

    26 ноября 2019, 23:03

    Ирина Нагайникова

    Деревня Брэмшоу в графстве Гэмпшир напугана неизвестными, которые убивают скот и рисуют пентаграммы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

    Неизвестные зарезали двух овец и корову, а на шкурах нарисовали пентаграммы. Также подобные символы местные жители нашли на стенах старинной церкви.

    Фермеры заподозрили, что это может быть один из них, а точнее, целая группа людей. На эту мысль натолкнули профессиональные убийства животных и невозможность поймать скотину в одиночку.

    «Мы живем здесь 40 лет, и раньше ничего подобного не было, — поделились супруги Радд. — Это либо колдовство, либо что-то еще. Это очень тревожно».

    Викарий местной церкви согласился с версией о колдовстве. Считается, что район Нью-Форест, где расположена деревня, издревле населяли маги, обращавшиеся к темным силам.