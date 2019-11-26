Английскую деревню ужаснули ритуальные убийства

Неизвестные зарезали двух овец и корову, а на шкурах нарисовали пентаграммы. Также подобные символы местные жители нашли на стенах старинной церкви.

Фермеры заподозрили, что это может быть один из них, а точнее, целая группа людей. На эту мысль натолкнули профессиональные убийства животных и невозможность поймать скотину в одиночку.

«Мы живем здесь 40 лет, и раньше ничего подобного не было, — поделились супруги Радд. — Это либо колдовство, либо что-то еще. Это очень тревожно».

Викарий местной церкви согласился с версией о колдовстве. Считается, что район Нью-Форест, где расположена деревня, издревле населяли маги, обращавшиеся к темным силам.