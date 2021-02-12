Английский повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре

Английский шеф-повар Маркус Уоринг раскрыл секрет приготовления идеального картофельного пюре, сообщил Birmingham Live.

Специалист отметил, что важно правильно нарезать очищенный картофель. Все дольки должны быть одного размера, иначе более маленькие кусочки будут переварены. Из-за этого пюре станет безвкусным и водянистым. Также картофель нужно готовить на небольшом огне, рассказал канал «Звезда».

Если температура будет слишком высокой, дольки переварятся до того, как приготовится середина. Еще вода должна быть подсолена. Когда картофель сварится, кастрюлю нужно снять с плиты, слить воду и дать постоять около пяти минут. После этого овощ в сковороде необходимо поставить на огонь, чтобы она нагрелась. Далее добавляются сливочное масло и сыр. Масса перемешивается до состояния пюре.

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