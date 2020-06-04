Англичанка назвала огромную картофелину членом своей семьи

Англичанка нашла корнеплод весом почти в килограмм. Впервые увидев картофель, она была крайне удивлена. Девушка сначала не поверила, что овощ на прилавке — действительно картофель.

По словам девушки, теперь картофелина живет в ее семье и наделена правами наравне с близкими.

В первые минуты новый член семьи напугал домашнего питомца Джесси Лин. Однако вскоре пес попытался съесть овощ, поэтому девушке пришлось спрятать корнеплод на кухонном столе.

Британка не даст испортиться такому хорошему продукту. В ближайшее время она сделает из него огромные чипсы.

«Я не хочу его разрезать, но и не хочу, чтобы он пропало даром», — заявила она.