10 апреля 2020, 20:48
Англичанину выплатили пенсию, равную 13 миллионам рублей
80-летний житель Англии получил пенсию в размере 140 тысяч фунтов стерлингов — около 13 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на DailyStar.
Оказалось, мужчина думал, что не должен получать пенсионные выплаты, так как продолжает работать. В итоге они копились почти 20 лет.
Местные власти помогли ему, отправив запрос в пенсионный фонд. В итоге он получил 140 тысяч фунтов стерлингов и продолжит ежемесячно получать 185 фунтов стерлингов — около 17 тысяч рублей.