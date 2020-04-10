Англичанину выплатили пенсию, равную 13 миллионам рублей

Оказалось, мужчина думал, что не должен получать пенсионные выплаты, так как продолжает работать. В итоге они копились почти 20 лет.

Местные власти помогли ему, отправив запрос в пенсионный фонд. В итоге он получил 140 тысяч фунтов стерлингов и продолжит ежемесячно получать 185 фунтов стерлингов — около 17 тысяч рублей.