Интересное 30 ноября 2022, 18:26 Андрей Хазин занял пост ректора РГСУ

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Академик РАХ Андрей Хазин стал ректором Российского государственного социального университета (РГСУ). Ранее он занимал должность исполняющего обязанности ректора. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Решение о том, что Хазин займет пост, приняли в ходе Конференции работников и обучающихся вуза. Мероприятие состоялось 29 ноября.

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Хазин подчеркнул, что в ближайшее время планирует реализовать ряд проактивных инициатив. Они поспособствуют продвижению вуза на лидирующие позиции в России.

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