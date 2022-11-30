30 ноября 2022, 18:26
Андрей Хазин занял пост ректора РГСУ
Академик РАХ Андрей Хазин стал ректором Российского государственного социального университета (РГСУ). Ранее он занимал должность исполняющего обязанности ректора. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
Решение о том, что Хазин займет пост, приняли в ходе Конференции работников и обучающихся вуза. Мероприятие состоялось 29 ноября.
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Хазин подчеркнул, что в ближайшее время планирует реализовать ряд проактивных инициатив. Они поспособствуют продвижению вуза на лидирующие позиции в России.
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